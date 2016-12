Mal über Inhalte reden

Ist die Zeit reif für eine Bundesregierung jenseits der CDU? Nachdem in Berlin die erste »rot-rot-grüne« Landesregierung unter SPD-Führung ihre Arbeit aufgenommen hat, trafen sich am Sonntag nachmittag in Berlin Bundestagsabgeordnete von SPD, Grünen und Die Linke. Bei dem zweiten Treffen dieser Art ging es ­darum, Gemeinsamkeiten im Themenfeld Arbeit und soziale Gerechtigkeit auszuloten.

Die inhaltliche Diskussion hat also begonnen, das erste Treffen im Oktober von etwa 100 Abgeordneten war noch zum »Warmwerden« gedacht. Nun sprachen rund 70 Vertreter der drei Fraktionen über ihre Standpunkte. Eingeladen waren die DGB-Vorstände Annelie Buntenbach und Reiner Hoffmann. Dabei ging es freilich nicht um ein mögliches gemeinsames Programm sondern die »generelle Ausrichtung einer progressiven Politik«, sagte laut Reuters SPD-Vizefraktionschef Axel Schäfer am Sonntag. Linke-Parteichef Bernd Riexinger erklärte während einer Pressekonferenz am Montag in Berlin die b...