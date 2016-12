Offensive in »Endphase«

Die syrische Armee hat am Montag weitere Viertel Aleppos zurückerobert. Wie ein Vertreter der syrischen Armee gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte, gehe die Offensive im Osten der Stadt »in die Endphase«. Zu den Gebieten, die durch die syrischen Truppen und ihre Verbündeten zurückerobert werden konnten, gehört unter anderem das Stadtviertel Scheich Said. Laut der in London ansässigen »Beobachtungsstelle für Menschenrechte« sind damit rund 90 Prozent der Gebiete im Ostteil der Stadt wieder in der Hand der Regierungstruppen. Wie eine militärische Quelle gegenüber der syrischen Nachrichtenagentur Sana sagte, hätten militärische Einheiten in den zurückeroberten Gebieten mit der Besei...