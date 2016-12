»Bundesregierung macht alles willfährig mit«

Das Bundesinnenministerium hatte bereits im Sommer bestätigt, dass etwa 6.000 Informanten des türkischen Geheimdienstes MIT in Deutschland tätig sind. Nun aber gibt es hierzulande sogar ein Denunziantentum im Auftrag des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Was ist Ihnen dazu bekannt?

Nach dem Aufruf türkischer Behörden, Gegner Erdogans in Deutschland mit »ausführlichen Berichten« zu melden, haben Imame und Vorstände der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion, DITIB, Informationen geliefert. Die Menge der eingeschleusten Agenten geht offenbar ihrer Spionagetätigkeit hierzulande eifrig und weitgehend ungehindert nach. Sie haben Listen mit Namen weitergereicht. Mit der Folge, dass viele in Deutschland lebende Oppositionelle des türkischen Regimes entweder an ihrer Einreise in die Türkei gehindert oder nach ihrer Ankunft dort verhaftet wurden. Vereine und Organisationen, die sich kritisch zur türkischen Staatspolitik gegenüber den K...