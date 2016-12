Kein Wunder

Nach dem rauschhaften 2:2 in Madrid war es klar, dass Dortmund nur schwer wieder in den Bundesligaalltag zurückfinden würde, vor allem nach nur drei Tagen Regenerationszeit. Dann musste man auch noch nach Köln, wo der BVB in den letzten Jahren nicht mehr siegen konnte und wo man bei der letzten Begegnung in der Schlussphase eine 1:0-Führung verspielt hatte, weil die Mannschaft einfach zu platt war. All das hatte ich in Erinnerung, als ich die BVB-Kneipe »30« in der Fruchtallee in Hamburg ansteuerte. Doch dort saß ich neben drei Pärchen aus dem Ruhrgebiet, die Pils tranken und Pizza aus Pappschachteln verspeisten – da konnte eigentlich alles nur gut werden.

In der Anfangsphase sah es auch so aus, als ob die Reus-Aubameyang-Dembélé-Offensive mit ihrem schnellen Spiel an das Wunder von Madrid würde anknüpfen...