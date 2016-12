Vorschlag: Die jW-Programmtips

Stadtoasen

Detroit

Wird es überall so wie in Detroit – morgenthauplanmäßig? Seit dem Untergang der Autoindustrie stehen viele Häuser leer, die Grundstücke zum Verkauf, Arbeit gibt es kaum mehr, frische Nahrungsmittel sind häufig Mangelware. Warum also nicht das urbane Ödland für Gemüse- und Obstanbau nutzen? Die Anzahl an urbanen Farmern im Stadtgebiet wächst stetig an. Mehr als 1.400 »Bauernhöfe« gibt es bereits, einige haben überregionale Berühmtheit erlangt. Allemal besser als Brumm-Brumms bauen.

Arte, 18.25

La buena vida – das gute Leben

Eine Dorfgemeinschaft von Indígenas im kolumbianischen Regenwald widersetzt sich der Umsiedlung für den größten Kohletagebau der Welt. Die Kohle wird für Kraftwerke in Europa ge...