Nichts für muntere Bergsteiger

Das Coverfoto zeigt ihn spiegelbildlich verdoppelt, das Album trägt seinen bürgerlichen Namen »Alan Abrahams«, sein Musiker-Alias Portable hat er behalten. Der Zaunpfahl macht winke-winke: Dies hier, liebe Elektronikfreunde, ist meine persönlichste Arbeit. Der Infozettelautor weiß sogar noch mehr über das Album, »that invites us deep into his inner psyche. It is a fascinating place to be« (»das uns in seine Seele einlädt. Es ist ein faszinierender Ort«). Ist es das? Das sollte man den Künstler bei Gelegenheit ruhig einmal selber fragen. Musik für muntere Bergsteiger, die mit Abgründen in erster Linie die Schweizer Alpen assoziieren, macht der auf Fotos stets ein wenig gequält dreinschauende Melancholiker ja nun gerade nicht.

Als Stichwort taugt »fascinating« aber sehr wohl. Die Tracks, die der in den Townships von Kapstadt ...