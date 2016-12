Im deutschen Kaiserreich gab es 1907 die sogenannte Hottentottenwahl. Gemeint ist eine Reichstagswahl, in der die staatstragenden Parteien den Aufstieg der SPD durch eine bis dahin beispiellose nationalistische und rassistische Hetzkampagne zu bremsen versuchten. Denn die damaligen Sozialdemokraten hatten gegen die Grausamkeit, mit der des Kaisers Heer gegen den Aufstand der »Hottentotten« in Deutsch-Südwestafrika – heute Namibia – vorging, protestiert und zusätzliche Haushaltsmittel für den Kolonialkrieg verweigert. Für den Moment klappte das Ausbremsen der SPD auch. Beim nächsten Mal, 1912, schon nicht mehr. Da erzielten die Sozialdemokraten ihr bis dahin bestes Wahlergebnis.

2017 steht nun offenbar ein »Russenwahlkampf« bevor. Die FAZ hat am Freitag gedroht: »Sie wollen Wahlkampf? Sie sollen Wahlkampf kriegen.« Und legte gleich doppelt nach: am Samstag mit dem Aufmacher über massives Hacking russischer Sportler, am Sonntag mit dem Aufmacher über russis...