Schweigen in Caracas

In Venezuela ist der im Oktober unter internationaler Vermittlung aufgenommene Dialog zwischen der Regierung und dem Oppositionsbündnis MUD (Tisch der demokratischen Einheit) erst einmal gescheitert. Der Exekutivsekretär der Rechtsallianz, Jesús Torrealba, kündigte am Mittwoch (Ortszeit) die Wiederaufnahme der Straßenproteste an. Am Tag zuvor hatte die MUD verkündet, man werde künftig nur noch mit den internationalen Vermittlern sprechen, nicht aber mit den Abgesandten von Präsident Nicolás Maduro. Diese wiederum bekräftigten ihre Bereitschaft, den Dialog fortzusetzen. Zugleich rief Maduro für den 17. Dezember zu einer Großdemonstration im Zentrum von Caracas auf, mit der ein machtvolles Zeichen gegen die »Putschisten« gesetzt werden soll.

Regierung und Opposition warfen sich gegenseitig vor, getroffene Vereinbarungen missachtet zu haben. Hintergrund ist der Streit um drei oppositionelle Parlamentsabgeordnete aus dem Bundesstaat Amazonas, deren Wahl der Ob...