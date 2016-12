Hasi im Rausch

In der Reihe »Unterwegs mit ...« des ZDF-Morgenmagazins erinnert sich der Linksparteivorsitzende Dietmar Bartsch an seine Studienzeit. »Keine Arbeitslosen, keine Drogentoten, Kuba befreite sich und so weiter; also: Wir sind auf der Straße des Sieges.« Es ist seine Antwort auf die Frage, wie zum Teufe...