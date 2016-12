Angeblich nur wenige Diener zweier Herren

Die meisten Parlamentarier sind »sauber«, arbeiten also im Interesse des »ganzen Volkes«, wie im Artikel 38 des Grundgesetzes gefordert. Das ist die Einschätzung der Antikorruptionsorganisation Transparency International (TI), die am Freitag in Berlin eine Untersuchung unter dem Titel »Nebeneinkünfte und Interessenkonflikte von Mitgliedern des Bundestages« vorstellte.

Mit der Studie habe man herausfinden wollen, ob bestimmte Funktionen und die Arbeit in Fachausschüssen im Konflikt mit anderen Erwerbstätigkeiten stehen, sagte die TI-Vorsitzende Edda Müller. Das Ergebnis: Bei 105 der 364 Mitglieder des Bundesparlaments stehen die weiteren Verdienstquellen »möglicherweise im Interessenkonflikt mit ihrem Mandat«. Das sind lediglich 16,5 Prozent. Zudem habe man bei keinem der aufgelisteten Politiker ganz konkret feststellen können, dass er sich tatsächlich als Lobbyist einer bestimmten Branche betätigte. Und nur in einem Teil der Fälle liege diese Vermutung wir...