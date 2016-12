Mietpreisbremse für Konzerne

Worunter die Mehrheit der Bevölkerung leidet, trifft nun auch die Industrie: Die Mieten sind zu hoch. Die Autowerkstattkette Auto-Teile-Unger (ATU) müsse zwölf statt der in der Branche üblichen vier Euro pro Quadratmeter für die Hälfte ihrer 600 Filialen zahlen, hatte dpa am Donnerstag mit Verweis auf »Unternehmenskreise« gemeldet.

ATU wurde im September von der Mobivia Groupe übernommen – unter Vorbehalt, denn die französische Werkstattkette war nicht bereit, den hohen Mietzins zu übernehmen. Sollten die Kosten nicht gesenkt werden, wollte Mobivia eine Frist zur Übernahme am Donnerstag abend verstreichen lassen. Kurz vor Tageswechsel zum Freitag wurde sich aber geeinigt: »Wir haben nun die Chance, im Schulterschluss mit unserem künftigen Eigentümer Mobivia Groupe den Weg zurück zu Wachstum und Profitabilität fortzusetzen«, teilte der Vorsitzende der ATU-Geschäftsführung, Jörn Werner, am Freitag am Stammsitz im oberpfälzischen Weiden mit. Der Verkauf solle...