Die Wahrheit über das letzte CL-Gruppenspiel

Nach dem Spiel erklärte Zinédine Zidane, Dortmund habe den Gruppensieg verdient. Ein größeres Lob ist schwer vorstellbar. Es kam vom großartigsten Spieler seiner Zeit, heute erfolgreicher Trainer und der am besten aussehende Mann der Branche. Tuchel kann da in keinem Punkt mithalten, aber was die beiden Mannschaften im Bernabéu-Stadion boten, war ganz großer Fußball, und das, obwohl es nur noch um Platz eins oder zwei ging, also um die nicht gerade alles entscheidende Frage, ob man im Achtelfinale auf einen Gruppenersten oder -zweiten treffen wird.

Für den BVB sind nach dem sensationellen 2:2 von Madrid noch ManCity, Benfica, Sevilla, Paris und Porto im Lostopf – nicht gerade Mannschaften, gegen die man in jedem Fall weiterkommen wird. Nach dem Eindruck jedoch, den Dortmund beim Titelverteidiger hinterlassen hat, scheint alles möglich. Vielleicht hatten die Dortmunder etwas Glück, weil Cristiano Ronaldo einmal nur d...