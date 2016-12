Das Literarische Quartett

Volker Weidermann, Christine Westermann, Maxim Biller sowie der – in seinen Kolumnen für das Magazin der Süddeutschen Zeitung leider recht langweilig gewordene – Axel Hacke diskutieren. Joan Didion: Sentimentale Reisen, John Fante: 1933 war ein schlimmes Jahr, Christoph Ransmayr: Cox oder Der Lauf der Zeit, Lew Tolstoi: Auferstehung. Und so kritisch man Biller als Schriftsteller sehen mag – als Kritiker ist er prima. Während man bei Christine Westermann doch mal sagen muss: Die Quote ist, darf und kann nicht alles sein – man sollte schon auch über intellektuelles Rüstzeug verfügen.

ZDF, 23.00

Nicht jedes Los gewinnt

Erzählungen vom Rummelplatz

Schriftsteller werden zu ...