Herr Major auf Abwegen

Vor 170 Jahren rumort es gar sehr in Preußen. Das liberale Bürgertum erstickt in der geistigen Enge des Militärstaats, das gemeine Volk in Armut, Hunger und Wohnelend. Von Frankreich weht ein frischer Wind neuer Ideen herüber, im Berliner Schloss jedoch thront das sechste Jahr Friedrich Wilhelm IV., der gegen jede demokratische Regung hart vorgeht. Die Pressezensur ist streng; im kleinsten Zirkel noch notieren Spitzel, was sie für ein freies Wort, einen gefährlichen Gedanken befinden. Allerorten wittert man Konspiration, unter Fabrikarbeitern zuvörderst und Handwerkern, deren obschon legale Bildungsvereine dennoch suspekt sind.

Hier nun treffen wir Christian Philipp von Gontard. Als Major der Königlich Preußischen Artillerie lehrt er tagsüber an der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule, seiner wahren Berufung aber frönt er nach Feierabend: dem Lösen schockierender Kriminalfälle. Damit im Revier von Criminal-Commissarius Waldemar Werpel wildernd,...