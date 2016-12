Wackelkandidat des Tages: Chris Dercon

Seit Donnerstag ist Klaus Lederer neuer Kultursenator in Berlin. Ob Chris Dercon 2017 neuer Chef der Volksbühne wird, ist nicht mehr so sicher.

Am Montag war der Belgier in die Belgische Botschaft in Berlin eingeladen. Dort plauderte er mit dem Diplomaten Walter Moens, seinem alten Freund und Förderer. Dercon, dem unterstellt wird, wenig Ahnung von Theater zu haben, gab sich ironisch: Er sei gekommen, um zu beweisen, »dass ich effektiv Theater gesehen habe«. Eine Diskussion mit dem Publikum war allerdings nicht vorgesehen.

Dercon und Moens warfen sich Namen von Theatermach...