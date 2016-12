Konflikt hinter »Schutzwall«

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es im palästinensischen Flüchtlingslager Ain Al-Hilwa im Südlibanon zu einem heftigen Feuergefecht zwischen der palästinensischen Befreiungsbewegung Al-Fatah und militanten Salafisten gekommen. Das berichtete die libanesische Tageszeitung Al-Safir am Donnerstag. Bei den Kämpfen seien Maschinengewehre und Handgranaten eingesetzt worden. Al-Safir zufolge hätten sie erst geendet, als am Morgen der Muezzin zum Gebet rief.

Bereits seit geraumer Zeit versuchen Sympathisanten der Al-Qaida und des »Islamischen Staats« (IS) das Lager in der Nähe der Hafenstadt Saida (Sidon) unter ihre Knute zu bekommen. In einigen wenigen Vierteln sei ihnen das bereits gelungen. Nach palästinensischen Angaben sollen sich allerdings nicht mehr als 200 bewaffnete Dschihadisten in Ain Al-Hilwa aufhalten. Doch die geraten offenbar immer wieder mit säkularen Gruppen aneinander.

Schon im Sommer 2015 waren im Lager blutige Kämpfe zwischen der Fata...