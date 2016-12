»Ist das nicht naiv?«

Vor den Bundespressekonferenzen (BPK) drücken sich Reporter gerne. Kein Wunder: Hintergründe erfährt man besser anderswo. Den Journalisten Tilo Jung (Jung & naiv) schockt das nicht. Immer wieder führt er seiner wachsenden Zahl an Zuschauern vor Augen, worüber das Pressepersonal der Bundesregierung lieber schweigt. Zum Beispiel über die US-Airbase Ramstein. Von dort gesteuerte oder gar geplante Drohnenmorde? Was jeder weiß, scheinen die Bundespressesprecher noch nie gehört zu haben. Die USA hätten beteuert, sich ans Völkerrecht zu halten, erklärten sie am Montag. Das reiche völlig aus. Es komme sowieso auf Einzelfälle an. Die prüfe die Regierung aber nicht. Gerichte seien dafür zuständig. Es könne schließlich jeder klagen.

Vergangene Woche hatte Michael Roth, Staatsminister des Auswärtigen Amtes mit SPD-Parteibuch, i...