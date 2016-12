Künstlermanager des Tages: Volker Kauder

Die Macht ruft, der Geist folgt? Nun ist Volker Kauder nicht die Macht, sondern nur CDU-Fraktionsvorsitzender, und Schriftsteller sind auch nicht deshalb, weil sie weißes Papier am Ende ihres Arbeitstages weniger weiß hinterlassen, bereits dem Geist zuzuschlagen. Doch davon abgesehen: Genau so ist es am 7. Dezember in Berlin gelaufen.

»Warum keine Demos vor Russen-Botschaft?« ließ sich Kauder bereits am 29. November in der Bild vernehmen. Er verstehe nicht, warum es »wegen des Eingreifens Moskaus« in den Syrien-Krieg »nicht schon seit langem Demonstrationen« gebe, zitiert...