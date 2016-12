Auf der anderen Seite

Am Dienstag begann in Manama, der Hauptstadt von Bahrain, die 37. Sitzung des Golfkooperationsrats (englische Abkürzung: GCC), eines Zusammenschlusses der sechs Golfstaaten Saudi-Arabien, Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Katar und Kuwait. Ehrengast ist die britische Premierministerin Theresa May. Ein Novum: Zum ersten Mal überhaupt nimmt eine Frau an der arabischen Männerrunde teil. Eine gute Gelegenheit für May, denn nach dem »Brexit« muss London alle Verträge neu aushandeln, für die bislang Brüssel zuständig war.

»Wenn Großbritannien die EU verlässt, sollten wir Möglichkeiten suchen, ein neues Handelsabkommen mit dem Golf voranzutreiben«, sagte sie vor ihrer Abreise am Montag abend. Der GCC ist in der arabischen Welt der mit Abstand wichtigste Handelspartner der EU. Besonders Waffen aus Deutschland sind bei den Mächtigen der Region beliebt.

Bei der diesjährigen Sitzung standen aber vor allem Sicherheitsaspekte im Vordergrund. »Der Golfrat ist ...