Was geschieht, wenn der künftige US-Präsident Donald Trump seine Drohung wahr macht und sich nicht mehr sonderlich um die NATO kümmert? »Eine tripolare Weltordnung könnte entstehen«, schreibt Ulrich Speck, ein Senior Fellow der Washingtoner Transatlantic Academy, im Berlin Policy Journal der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Es wäre eine Weltordnung rings um die Hauptmächte USA, China und Russland, fürchtet Speck; die EU würde dabei womöglich politisch an den Rand gedrängt. Was tun? »In die eigene Stärke investieren, einschließlich militärische Macht, und außenpolitisch enger untereinander kooperieren«, schlägt Speck vor. Wenn es der EU gelinge, mächtig genug zu werden, um für Trump interessant zu sein, dann könne man das transatlantische Bündnis vielleicht bewahren und weiterhin an der Seite der USA die sogenannte...