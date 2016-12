Rank, Steyer

Einen verkaufsoffenen Sonntag wie den zurückliegenden in Berlin nennen die Händler einen »goldenen Sonntag«, weil die Kassen klingeln. »Goldener Sonntag« hieß auch der letzte Kriminalroman über einen Raubüberfall auf ein Kaufhaus, den Routinier Heiner Rank vorlegte und der 1993 und 2000 in unterschiedlichen Ausgaben erschien. Er hatte sich vom Schreiben verabschiedet, was sehr zu bedauern ist. »Heiner Ranks Kriminalromane sind nicht nur äußerst spannend, sondern auch von hoher sozialer Genauigkeit«, sagte die Krimifreundin Elfriede Jelinek einmal, und als sie den Nobelpreis erhielt, war damit auch Rank ein kleines bisschen geadelt.

Heiner Rank, der kommenden Sonntag vor 85 Jahren in Nowawes in unmittelbarer Nachbarschaft zur Filmstadt Babelsberg zur Welt kam, arbeitete folgerichtig zunächst bei der DEFA, bevor er im Regie- ...