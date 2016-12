EU nörgelt über »Brexit-Stil«

In Brüssel zeigen sich die Eurokraten genervt vom Londoner »Brexit-Style«: Euro-Gruppenchef Jeroen Dijsselbloem nutzte das EU-Finanzministertreffen am Dienstag, um den bisherigen Kurs der britischen Regierung bei deren Vorgehen bzw. Nichtvorgehen im Zusammenhang mit dem geplanten EU-Austritt zu kritisieren. In London müsse man »eine andere Haltung« an den Tag legen, um den »Brexit« reibungslos und geordnet zu gestalten, so der Niederländer. »Die Dinge, die ich bisher gehört habe, sind mit reibungslos und geordnet unvereinbar«, zitierten ihn die Agenturen.

Vor allem stößt dem Euro-Finanzaufseher offenbar die versuchte Rosinenpickerei der Briten auf: Bestimmte Optionen, die sich London offenhalten wolle, werde es nicht ...