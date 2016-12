Plädoyer gegen Mladic

Auf den Titelseiten der serbischen Zeitungen vom Dienstag ist der Prozess gegen Ratko Mladic, den ehemaligen Oberbefehlshaber der Armee der Republika Srpska (VRS), kein großes Thema. Allein Informer, das als Sprachrohr der rechten Regierung von Aleksandar Vucic geltende Boulevardblatt, hievte eine »Exklusivgeschichte« auf Seite eins: »Der Spuk von Den Haag«. »General Ratko Mladic soll auf Grundlage von Lügen zu lebenslanger Haft verurteilt werden«, dies sei zudem ein Urteil über Serbien. In bosnischen Medien tauchte der Prozess ebenfalls unter »ferner liefen« in der Berichterstattung auf.

Am Montag begann in Den Haag die dreitägige Verlesung des Abschluss­plädoyers der Anklage am »Internationalen Strafgerichtshof für das ehemaligen Jugoslawien« (ICTY). Das auch als »Jugoslawien-Tribunal« bekannte Ad-hoc-Gericht der Vereinten Nationen wurde 1993 auf Drängen des Westens initiiert, um sich nachträglich die eigenen militärischen Interventionen auf dem Balkan l...