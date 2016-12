»Etwaige Unannehmlichkeiten«

Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat es geschafft. Wie einige Medien am Montag berichteten, ist der Bundesaußenminister und designierte Bundespräsident als einziger Politiker von den Lesern des Magazins Playboy unter die »zehn Männer des Jahres« gewählt worden – noch vor Sänger Udo Lindenberg. Steinmeier kann also gestärkt am Donnerstag in Hamburg seine 56 Amtskollegen aus den OSZE-Mitgliedsländern zur Ministerratstagung begrüßen.

Der Chefdiplomat sorgte im Vorfeld dafür, dass zu den Kosten des Polizeieinsatzes zum Gipfel, die viele Millionen Euro betragen dürften, noch ein Posten dazukommt. Das Auswärtige Amt buchte eine halbe An...