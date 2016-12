Der Traum ist aus

Den Marketingspruch kennt jeder: Red Bull verleiht Flügel. Chuzpe muss man es wohl nennen, dass der österreichische Papplimoproduzent seinen neuesten Werbespot jetzt in einem echten Bundesligaspiel abdrehte. In der Hauptrolle: Red Bull-Gehaltsempfänger Timo Werner, dem beim 2:1-Sieg des langjährigen Unterklassenkolumnengastes RB Leipzig gegen den FC Schalke 04 am Wochenende schon nach wenigen Sekunden Flügel wuchsen, so, dass das ins Sächsische migrierte schwäbische Unschuldslamm einfach abheben musste. Peinlich, dass Werner sich nach dem Abpfiff hinstellte und schwadronierte: »Es war eine ungewollte Schwalbe«. Erst tags darauf räumte er seinen selbstbestimmten Fall ein.

Nichtsdestotrotz muss man konzedieren, dass der Aufsteiger aus Leipzig hervorragenden Fußball spielt und keineswegs zu Unrecht die Tabelle a...