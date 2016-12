Vorschlag: Die jW-Programmtips

Mehr Ausländer, mehr Kriminalität?

Der große Faktencheck

Mord in Freiburg, Raub und immer mehr Einbrüche – in nicht zu übersehenden Teilen der Bevölkerung wächst der Verdacht: Die Täter sind besonders häufig Ausländer. Aber begehen die tatsächlich mehr Straftaten? Hat sich die Sicherheitslage in Deutschland verschlechtert? Nehmen Übergriffe auf Frauen zu? Wer das wissen will, wird hier bedient.

ZDF, 20.15

Die Kölner Silvesternacht – Was geschah und was folgte

Nochmal: Was ist geschehen, wer ist verantwortlich, und was folgt? Die ZDF-Dokumentation ist eine Chronologie der Nacht. Bitteschön, AfD: Aufträge werden prompt erfüllt.

ZDF, 21.00

Angela Merkel: Gespräch mit Pierre Moscovici

Und nun Politik statt Fakten: Wohin soll die ...