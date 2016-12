»Es gibt Sachen, die wichtiger sind als interne Streitereien«

Sie wurden 1982 in Wernigerode (DDR) geboren, haben mit 16 eine Ärzte-Fanpage erstellt und später den offiziellen Fanklub der Band geleitet. Im November ist nun Ihre Bandbiographie erschienen, 928 Seiten lang, von den Ärzten autorisiert. Wie fing Ihr Fantum an?

Das erste, was ich von den Ärzten im Kopf hatte, war »Wegen dir«. Das Lied war im Radio gelaufen. Da war ich fünf oder sechs. Wirklich Fan bin ich in den 90ern geworden. Musikalisch nicht unbedingt das beste Jahrzehnt, es lief sehr viel Schrott. Aber man konnte noch Musikfernsehen laufen lassen, ohne von Klingeltönen genervt zu werden. Auf Viva habe ich zum ersten Mal ein Video von den Ärzten gesehen, »Ein Song namens Schunder«. Ein Glam-Video, das in komplettem Gegensatz zum Text steht. Der Humor hat mir gefallen.

Ist der Humor bei den Ärzten entscheidend?

Ja. Sie nehmen ihre Musik total wichtig, aber sich selbst nicht unbedingt. Sie spielen mit Herzblut, aber stellen das Ergebnis nicht auf einen Thr...