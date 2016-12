Italien steht noch

Nach der Niederlage des italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi beim Verfassungsreferendum sind zahlreiche Auguren besorgt. Wirtschaftsexperten sehen in dem Ausgang des Volksentscheids einen Rückschlag für das hochverschuldete Land, eine Panik blieb jedoch aus. Die deutsche Industrielobby warnte am Montag vor neuen Unsicherheiten für EU und Euro. Das von Ökonomen und Medien befürchtete Beben an den internationalen Finanzmärkten ist zunächst ausgeblieben.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zeigte sich überzeugt, dass keine Gefahr für die Euro-Zone bestehe. »Es gibt keinen Grund, von einer Euro-Krise zu reden«, sagte Schäuble beim Treffen der Finanzminister des Währungsraumes am...