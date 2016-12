Kein Grund zum Feiern

Alexander Van der Bellen hat nun also zum zweiten Mal die Stichwahl über das österreichische Bundespräsidentenamt für sich entschieden. Dass das Ergebnis etwas deutlicher ausfiel als beim ersten Mal, liegt daran, dass die extrem rechte FPÖ an die derzeitige Grenze ihrer Mobilisierungsfähigkeit gestoßen ist. Zudem war die Vorstellung, dass ein deutschnationaler Burschenschafter an der Spitze der österreichischen Republik stehen könnte, für viele ein Beweggrund, den ehemaligen Grünen-Chef nun doch zu unterstützen.

Einige, die bei der ersten Stichwahl zu Hause geblieben waren, entschieden sich angesichts des knappen Ergebnisses im Mai jetzt zur Teilnahme. Die Niederlage Hofers ist ein kleiner, aber wichtiger Dämpfer für die von Wahlerfolgen verwöhnte FPÖ. Die Installierung ihres Kandidaten als Bundespräsid...