Klassenkampf abgesagt

»Die Antwort auf die Fremdenfeindlichkeit ist der Klassenkampf.« Mit diesen Worten sorgte Christian Levrat, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz (SP), Mitte November für Aufruhr. Plötzlich war er wieder da, der Begriff des »Klassenkampfs«, den die Sozialdemokratie längst eingemottet hatte. Doch nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA schien linke Aufbruchstimmung zu herrschen. Als Mittel gegen den Rechtspopulismus, mit dem etwa die Schweizerische Volkspartei (SVP) seit Jahrzehnten erfolgreich ist, sollte das neue »Wirtschaftsdemokratiepapier« dienen, über das die SP auf ihrem Parteitag am vergangenen Wochenende in der kleinen Alpenstadt Thun befand.

Mehr Mitbestimmung in der Unternehmensführung, Ausbau der öffentlichen Dienste und Verkürzung der Arbeitszeit bei gleichbleibendem Lohn, lauteten die Kernpunkte, die die Parteileitung den Delegierten vorlegte. In erster Linie ein »Rückgriff auf den gewerkschaftlichen Forderungskatalog ...