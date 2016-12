Rechtsstaat krankgeschrieben

Die polnische Regierungspartei PiS steht unmittelbar davor, sich das Verfassungsgericht des Landes unterzuordnen. Letzte Woche stand eine Vollversammlung der Verfassungsrichter an, auf der Kandidaten für die Nachfolge des am 19. Dezember ausscheidenden Präsidenten Andrzej Rzeplinski gewählt werden sollten. In der polnischen Verfassung steht, dass der Präsident aus drei ihm durch das Gericht vorgeschlagenen Kandidaten einen zum Nachfolger zu ernennen hat.

Aber der Routinevorgang wurde zum Skandal. Zwar benannten die anwesenden Richter aus ihren Reihen drei Kandidaten, Staatspräsident Andrzej Duda weigerte sich aber, diese Nominierungen zu akzeptieren. Denn an der Sitzung nahmen nur neun der 12 Richter teil, während ein von der PiS früher in diesem Jahr durchgesetztes Gesetz eine Mindestbeteiligung von zehn Richtern vorsieht. Die aber war nicht zustande gekommen, weil ausgerechnet die drei Richter, die die Regierungspartei in diesem Jahr gewählt hat, sich am...