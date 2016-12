S-Frage beantwortet: »2+2+1«

Plötzlich ging alles ganz schnell. Nach monatelangen Querelen um die Aufstellung zur Bundestagswahl wurde die Frage nach den Linke-Spitzenkandidaten in der Folge langwieriger Beratungen des Parteivorstands am Sonntag beantwortet: Die Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch sollen’s machen. Katja Kipping und Bernd Riexinger, die den Parteivorsitz innehaben und sich ebenfalls als Zugpferde ins Spiel gebracht hatten, werden das Duo als »Spitzenteam« ergänzen. Bundesgeschäftsführer Mat­thias Höhn soll in selbigem in der Funk­tion des Wahlkampfleiters ebenfalls eine Rolle spielen.

Die Jagd auf die begehrte Spitzenkandidatur war spätestens am 26. September eröffnet worden. An diesem Tag hatten Wagenknecht und Bartsch ihre Hüte in den Ring geworfen und betont, dass sie lediglich in dieser Konstellation – also ohne Kipping und Riexinger – zur Verfügung stünden. Danach herrschte helle Aufregung, zahlreiche Erklärungen und Unterschriftenlisten fü...