Tierarbeit

Die mediale Omnipräsenz von allem, was kreucht und fleucht, lasse »leicht vergessen, dass gerade jene Tiere, die seit Jahrtausenden mit den Menschen lebten und arbeiteten (…) aus allen konkreten Lebens- und Arbeitskontexten der Moderne verdrängt« worden seien, konstatierte der Kulturwissenschaftler Thomas Macho 2003 in einem Vortrag zur »Mensch-Tier-Beziehung«: Rinder wurden durch landwirtschaftliche Maschinen ersetzt, »Ziegen und Schafe durch die Produktion synthetischer Bekleidung. Die Kavallerie wurde gegen Panzerdivisionen ausgetauscht. Die Kutschen wichen den Eisenbahnen und Automobilen, die Lasttiere den Kränen und Baggern, die Brieftauben den Computern und Telefonen. Wollten wir die Grundtendenz des Modernisierungsprozesses in gebotener Knappheit erfassen, so müssten wir sie als progressive Eliminierung der Haustiere durch Maschinen beschreiben«.

Dafür gibt es nun Medienarbeitstiere – mit entsprechenden Vermittlungsagenturen. Eine der ersten erö...