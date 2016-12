Machtwechsel oder Staatsstreich?

Am heutigen Montag findet am Moskauer Dorogomilowski-Gericht die erste Verhandlung eines interessanten Verfahrens statt. Es geht dabei um die juristische Feststellung, wie in den letzten Februartagen 2014 die Staatsgewalt in Kiew in die Hände des aktuellen Regimes gefallen ist. Der Jurist und ehemalige Abgeordnete der Werchowna Rada, Wladimir Olejnik, will klären lassen, ob es sich dabei um einen mit der Verfassung des Landes konformen Machtwechsel oder um einen Staatsstreich gehandelt hat. Die Herrschenden in Kiew reklamieren ersteren für sich; Olejnik plädiert indes dafür, von letzterem zu sprechen.

Am 24. November stellte Olejnik in Moskau auf einer Pressekonferenz, die live per Videostream auf die Krim und nach Berlin übertragen wurde, seine Klage und die von ihm zusammengetragenen Beweise vor. Dabei bekräftigte er, notfalls bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen, »sonst gibt es keine Wahrheit in Europa«.

Um die Frage – Putsch...