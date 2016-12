Auflösung des Völkerrechts

»Ohne ihn (d. h. Assad, MZ) – wären wir alle schon tot.« So zitiert Johannes Auer in seinem Beitrag über Christen in Syrien im von Fritz Edlinger herausgegebenen Sammelband »Der Nahe Osten brennt« einen Franziskaner aus Aleppo. Das zentrale Anliegen des Buches ist es, die internationalen Aspekte der aktuellen Konflikte im Nahen Osten zu beleuchten. Im Zentrum steht dabei Syrien.

Werner Ruf gelingt es in seinem Beitrag auf wenigen Seiten, den dortigen Konflikt als »Stellvertreterkrieg« mit regionalen Akteuren wie dem »Islamischen Staat« (IS) zu umreißen. Weitere Beiträge beschreiben die Professionalisierung der Internetaktivitäten dschihadistischer Organisationen. Betont wird: Wer nach den Ursachen der Konflikte frage, dürfe eines nicht vergessen: die großen Öl- und Gasvorkommen an der Küste der Levante. Nicht nur sie seien von Bedeutung, sondern auch ihr Abtransport. Der Verlauf von Pipelines bestimme geopolitische Entscheidungen.

Murat Cakir schreibt, die ...