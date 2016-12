Rechte Machtdemonstration

Das südamerikanische Wirtschaftsbündnis Mercosur hat die Mitgliedschaft Venezuelas wegen angeblicher Verstöße gegen die Charta der Organisation ausgesetzt. Laut dem Fernsehsender Telesur verkündeten die rechtskonservativen Regierungen von Argentinien, Brasilien und Paraguay die Entscheidung in einem am Freitag veröffentlichten Brief. Auch Uruguay, das von einer Mitte-links-Koalition regiert wird, unterstützt nach Angaben von Nachrichtenagenturen den Ausschluss.

Venezuela habe vier Jahre nach Eintritt in den Mercosur 228 der 1.159 Bündnisregeln noch immer nicht angenommen, erklärte Uruguays Vizeaußenminister José Luis Cancela laut der Zeitung El Observador. Es habe weder das Menschenrechtsprotokoll des Mercosur angenommen noch die Zollregelungen seiner...