»Minilagezentrum für Seelsorge«

Gut 40 Jahre ist es her, dass evangelische Pastoren im Talar bei den Anti-AKW-Demos in Brokdorf mitmarschierten. Das ist lang her, heute muss man nach linken Geistlichen mit der Lupe suchen. Dass unter den Kritikern der beiden Gipfeltreffen in Hamburg bisher keine Kirchenvertreter auszumachen sind, überrascht also nicht. Im Internet fördert eine längere Suche nur den Hinweis auf eine zahme Infoveranstaltung zum G-20-Gipfel mit einer Vertreterin des evangelischen Kirchlichen Entwicklungsdienstes (KED) zu Tage, passenderweise in einer Bank.

So wenig von den Protestanten und Katholiken an Gipfelkritik zu hören ist, so engagiert bereiten sich beide großen Kirchen darauf vor, den Tausenden Polizeibeamten, die bei OSZE und G 20 die Mächtigen und ihre Entourage schützen, geistlichen Beistand zu leisten. Der Evangelische und der Katholische Pressedienst (epd, KNA) bejubelten in der vorvergangenen Woche unis...