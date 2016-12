Regierung: zu viele Flüchtlinge

Die Bundesregierung will die Abschiebung von Flüchtlingen in ihre Heimat weiter forcieren. Noch in diesem Monat sollen nach Informationen des Spiegels bis zu 50 Afghanen zurückgebracht werden. Eine von der Unternehmensberatung McKinsey für das Bundesflüchtlingsamt erstellte Studie empfiehlt einem Bericht der Welt am Sonntag zufolge zudem mehr Druck auf abgelehnte Asylbewerber.

Die Autoren der McKinsey-Studie gingen davon aus, dass Ende 2017 rund 485.000 Menschen zur Ausreise verpflichtet seien. In diesem und im nächsten Jahr würden demnach aber nur 85.000 Flüchtlinge abgeschoben. In der Untersuchung wir empfohlen, geduldeten Flüchtlingen die Geldleistungen zu kürzen. Derzeit sei nicht nur die Zah...