»Es träfe im Grunde die Sexarbeiter«

Ein Urteil des Hessischen Finanzgerichts hat kürzlich dem globalisierungskritischen Verein ATTAC die Gemeinnützigkeit wieder zuerkannt, die ihm zwei Jahre zuvor vom Frankfurter Finanzamt entzogen wurde. Auch Ihrem Verein wurde durch dasselbe Finanzamt die Gemeinnützigkeit aberkannt. Mit welcher Begründung?

Man wirft uns die »Unterstützung der Frauen aus der Prostitution in steuerlichen Fragen«, das »Eintreten für die Anerkennung von Prostitution« und das »Anbieten von Bordellführungen« vor. Angeblich widerspricht das unserer Vereinssatzung und der Abgabenordnung. Doña Carmen »unterstützt und fördert Aktivitäten, die sich gegen die Diskriminierung von Prostituierten wenden« – so steht es in unserer Satzung. Seit 1998 hat das Finanzamt immer wieder unsere Gemeinnützigkeit bestätigt. Nach 18 Jahren soll nun unsere Satzung plötzlich »fehlerhaft« sein! Wie ATTAC wirft man uns vor, dass wir unsere Vereinsziele mit politischen Mitteln erreichen wollen. ATTAC hat ...