Pol & Pott. Fettuccine in Butter

Die Filmkomödie »Ein Hauch von Nerz« (USA 1962, Regie: Delbert Mann) ist nur bedingt lustig, aber rührend altmodisch. Sie tut nicht weh beim Anschauen, zumindest nicht durchgängig. Der reiche Geschäftsmann Phillip Shayne (Cary Grant) lässt sich von seinem Chauffeur durch die Gegend kutschieren, das Angeberauto fährt durch eine Pfütze, wodurch Kleid und Mantel von Cathy Timberlake (Doris Day) stark beschmutzt werden. Aus Zeitgründen lässt Shayne weiterfahren, Timberlake muss mit ihren Klamotten noch zu einem Vorstellungsgespräch und ist stocksauer, geht aber erst mal in ein Automatenrestaurant, in dem ihre Freundin Connie (Audrey Meadows) arbeitet. Sie will erstens kostenfrei essen und sich zweitens über den Typen im Auto beschweren.

Die Szene im Automatenrestaurant ist allerdings eine, die weh tut. Man ist heilfroh, dass man nicht schon 1960 gelebt hat und schon gar nicht in den USA. Das Essen, das Cathy von Connie erhält, weckt wede...