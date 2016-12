Schwarzer Kanal: Die Transparenzoffensive

Die Sache war der FAZ am Donnerstag den Aufmacher auf Seite eins und eine ganze Seite drei wert: »Amerika zwingt deutsche Unternehmen zu Entlassungen wegen Iran-Geschäften«. Am Abend zog das ARD-Magazin »Panorama« nach. Sagenhaft. Gehen die deutschen Leitmedien auf Distanz zur transatlantischen Wertegemeinschaft? Ist der Handel mit dem Iran eine deutschnationale Selbstbehauptungsangelegenheit geworden? Bei Souveränitätsfragen und beim Völkerrecht waren die in der Bundesrepublik Regierenden und ihre Journalisten bislang nie pingelig, wenn es galt, Washingtoner Wünsche zu erfüllen. Fröhlich ließ sich die Kanzlerin von den »Freunden« abhören und ordnete folgerichtig am vergangenen Montag auf der 60-Jahr-Feier des BND engere Zusammenarbeit mit ausländischen Nachrichtendiensten, also z. B. ihren Mithörern, an. Wozu auch den NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages ernst nehmen? Der Wirtschaftsminister verbot soeben den Verkauf einer mittleren deutschen High-...