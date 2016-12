»Mit HIV kann man alt werden und ein erfülltes Leben führen«

Am 1. Dezember wird traditionell der Welt-AIDS-Tag begangen. So war es auch am vergangenen Donnerstag. Welche Gruppen sind aktuell am meisten von der Immunschwächekrankheit betroffen?

Nach wie vor sind Männer, die Sex mit Männern haben, am stärksten betroffen, gut zwei Drittel der HIV-Neuinfektionen entfallen auf diese Gruppe. Die gute Nachricht: Die Neuinfektionen gehen hier seit einigen Jahren leicht zurück. Bei anderen Gruppen sind sie dafür etwas gestiegen, knapp ein Viertel der Übertragungen geschehen bei heterosexuellem Geschlechtsverkehr. Einen Anstieg gab es auch bei den Menschen, die intravenös Drogen konsumieren, die etwa acht Prozent derjenigen ausmachen, die sich 2016 angesteckt haben. Insgesamt infizieren sich jedes Jahr etwa 3.200 Menschen mit HIV. Das ist im europäischen Vergleich sehr wenig, ein Erfolg der Präventionsarbeit. Aber natürlich wäre es schön, wenn sich noch weniger Menschen infizieren würden.

Was müsste geschehen, um dieses Ziel...