»Der gehört doch zu uns«

Im Zuge der allgemeinen Politisierung der Jugend und der Zunahme der Klassenauseinandersetzungen in Gestalt der Streikbewegungen während der Rezession von 1966/67 wurden die Liedtexte des am 3. Dezember 1931 geborenen Franz Josef Degenhardt merklich direkter, näherten sich der Wirklichkeit an. Mit seinen beiden früheren Schallplatten »Zwischen null Uhr null und Mitternacht« und »Spiel nicht mit den Schmuddelkindern« habe er, bemerkte der Spiegel 1966, »in einer mehr leisen, hintergründigen Art unter der formierten bundesdeutschen Wohlstandsgesellschaft, die längst eingeschlafen ist, verdrängte Triebhandlungen« benannt und »Gestalten in ihren Träumen« heraufbeschworen, »die sich losreißen, sich selbständig machen als ihr personifiziertes schlechtes Gewissen und Alpdrücken verursachen«. Jetzt aber wirke »Degenhardt weniger introvertiert, agitatorischer – als ob es ihm klar geworden sei, dass unser zementiertes Bewusstsein nur noch mit härteren Werkzeugen zu...