Dieses Erörtern tief unten

Die Neue Frankfurter Schule, für den erheblicheren Teil meiner Ausbildung verantwortlich, sah da ganz klar, und ohne dass ich das Urteil gekannt hätte, kannte ich es doch: »daß, gemessen an seinem großtuerischen Anspruch, ein kleinkariert-törichteres Werk in diesem Jahrhundert und in deutscher Sprache noch nicht zu Papier gebracht worden ist« (Henscheid, Werkausgabe, Literaturkritik, S. 409). Peter Weiss zu lesen, die »Ästhetik des Widerstands« gar, wäre mir, mit Mitte zwanzig dem Kanon aus Germanistischem Seminar und FAZ glücklich entronnen, im Traum nicht eingefallen, denn wer seine Bücher »Viet Nam Diskurs« nennt, der weiß nichts von Ironie oder Humor, und wer es allzu ernst meinte, den wollte die NFS nicht mehr ernst nehmen müssen.

Aber wie wir im Alter der Kindheit zuwachsen, erinnerte ich mich, nachdem ich die Lektüre doch noch (und im Auftrag) begonnen hatte, an ein anderes erhebliches Bildungserlebnis, nämlich das DDR-Fernsehen, das es nur bei der ...