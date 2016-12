Türkisches Bombardement

Sie sind die ersten internationalen Freiwilligen an der Seite der kurdischen Kräfte in Syrien, die nicht durch den »Islamischen Staat« (IS) getötet wurden, sondern durch einen Angriff des NATO-Landes Türkei. Laut einer Erklärung des Militärrats von Manbidsch (MMC) vom vergangenen Mittwoch kamen Michael Israel und Anton Leschek am 24. November bei einem nächtlichen Bombardement auf eine Stellung der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) westlich der nordsyrischen Stadt Manbidsch um Leben. Michael Israel stammte aus Kalifor­nien und war in dem kurdischen Gebiet Rojava unter dem Namen Robin Agiri bekannt. Er soll sich seit Juli 2016 am Kampf um Manbidsch beteiligt haben. Der aus Bielefeld stammende Anton Leschek, bekannt als »Zana Ciwan«, soll den Kräften des MMC im September 2016 beigetreten sein.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung der kurdischen »Vereinigung der Solidarität und Einheit der Völker« wird Israel als libertärer Sozialist und...