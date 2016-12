François Hollande tritt ab

Nun hat er also doch zurückgezogen: Der amtierende französische Staatschef François Hollande wird im kommenden Mai nicht ein zweites Mal als Kandidat seines Parti Socialiste (PS) für die Präsidentschaftswahl zur Verfügung stehen. In einer kurzen Fernsehansprache erklärte Hollande am Donnerstag abend lapidar, er sei sich »des Risikos« einer neuerlichen Bewerbung »bewusst«, weil sie vermutlich keine ausreichende Mehrheit der Wähler hinter sich zu versammeln vermöge.

Hollande, der in Umfragen zuletzt nur noch einstellige Sympathiewerte verzeichnen konnte, fühlte sich offenbar von der Mehrheit seiner Parteifreunde und auch von seinem Regierungschef Valls verraten, die in ihm als amtierendem Präsidenten nicht den »natürlichen Bewerber« für die Wahl im Mai sahen. PS-Generalsekretär Jean-Christophe Cambadélis und der Parteivorstand hatten vielmehr schon im vergangenen Juni Vorwahlen, sogenannte »Primaires«, zur Bestimmung eines »geeigneten Kandidaten« ausgerufen...