Abgehängte fürs Söldnerheer

Die Bundesregierung möchte eine schlagkräftige Armee. Doch seit dem Ende der Wehrpflicht mangelt es an Personal. Mit ihrem am Donnerstag vorgestellten »Erlass zur Personalstrategie der Bundeswehr« will Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) für die »angemessene sicherheitspolitische Rolle Deutschlands (…) neue Zielgruppen erschließen«. Als Soldaten bewerben können sich danach künftig auch Jugendliche ohne Schulabschluss und über 30jährige »Quereinsteiger«. Außerdem werde man »Möglichkeiten der Öffnung für EU-Staatsbürger prüfen«, heißt es im Konzept, das jW vorliegt.

Ihren Plan, Menschen aus anderen EU-Ländern zu rekrutieren, pries von der Leyen als praktischen Ausdruck des gemeins...