Madsack holzt ab

Eineinhalb Jahre hat der Kampf der Arbeiter der Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft (DDVG) in Hannover um ihre Jobs, später um einen Sozialplan, gedauert. Am Samstag wird in der hauseigenen Druckerei des Madsack-Medienimperiums die letzte Schicht gefahren, am 8. Dezember wird sie endgültig geschlossen. 174 Arbeitsplätze fallen damit weg. Die bisher hier gedruckten Blätter Hannoversche Allgemeine Zeitung und Neue Presse werden künftig bei der Firma Oppermann im 34 Kilometer entfernten Rodenberg gedruckt.

Die Beschäftigten in Hannover wurden über die geplante Schließung nicht etwa durch die Geschäftsleitung informiert. Vielmehr erfuhren sie davon bei der Erstellung der Druckplatten für Bild. Das Springer-Blatt wurde ebenfalls in Hannover gedruckt. Kurz darauf fand die erste Zusammenkunft der Beschäftigten statt – fast alle sind gewerkschaftlich organisiert. Bis zum Abschluss eines Sozialplanes und Sozialtarifvertrages im September dieses Jahres schlosse...