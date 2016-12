Orte des Neuanfangs

Es war nicht leicht für die Frauen um Maria Mies, ihren Plan zu verwirklichen: Eine von kirchlichen und anderen Organisationen unabhängige Einrichtung wollten sie schaffen, in der von häuslicher Gewalt betroffene Frauen Zuflucht finden konnten. Aber die Kölner Soziologin und ihre Mitstreiterinnen blieben hartnäckig, und so wurde 1976 in der Domstadt das erste autonome Frauenhaus der Bundesrepublik eröffnet, und im selben Jahr ein weiteres in Berlin.

Nach dem Anschluss der DDR an die BRD 1990 fanden sich auch auf deren Gebiet überall Frauen zusammen, die in ihren Städten solche Einrichtungen gründeten. Wie konstruktiv der Austausch mit Kolleginnen aus dem Westen war, wird in einer Dokumentation deutlich, die die Bremer Filmemacherin Anne Frisius aus Anlass des 40jährigen Jubiläums der Frauenhausbewegung produziert hat. Ende vergangener Woche präsentierte Frisius ihn in Berlin.

»Rahmenhandlung« ist eine Bus­tour, mit der Aktive aus Anlass des Jahrestages an z...