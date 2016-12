Dauerhafter Verlust für OPEC

Die OPEC hat sich geeinigt. Zum ersten Mal seit 2008 trifft sie Maßnahmen, um den Ölpreis in die Höhe zu treiben. Wie die Organisation am Mittwoch bekanntgab, will sie ihre Fördermenge von aktuell 33,64 auf höchstens 32,5 Millionen Barrel am Tag senken. Das soll das Angebot verknappen und den Rohstoff verteuern. Die neue Obergrenze gilt ab dem 1. Januar 2017. Für den größten Teil der Reduzierung wird Saudi-Arabien sorgen, das seine Produktion um 486.000 Barrel senkt. Auch Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate werden deutlich weniger fördern. Darüber hinaus hat Russland, obwohl es der OPEC nicht angehört, zugesagt, auf 300.000 Barrel täglich zu verzichten. Das sind stolze Ankündigungen. Die ersten Reaktionen ließen denn auch nicht lange auf sich warten. Als durchsickerte, dass eine Einigung zustande komme, schoss der Preis der Nordsee-Erdölsorte Brent um acht Prozent auf über 50 US-Dollar pro Barrel in die Höhe. Man habe »einen großen Erfolg« erzie...